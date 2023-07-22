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KPSS'ye girecek adaylar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden ek sefer düzenlemesi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için ek seferler düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı için 10 hatta ek sefer düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların ulaşımda sorun yaşamaması için aynı gün ek seferler düzenleyecek. Bu çerçevede 13, 170, 175, 190, 210, 255, 435, 530, 630 ve 635 nolu hatlar da pazar günü ek sefer uygulanacak. 170, 175, 190, 255, 265, 300, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 645, 650, 750 ve 755 numaralı hatlar ise saat 17.00'ye kadar Umuttepe'ye çıkacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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