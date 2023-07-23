KPSS'ye geç kalan öğrencilerin içeri alınması için çaba gösteren vatandaşın çabası

KAYSERİ'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalanların içeri alınması için çaba gösteren vatandaşın adaylar ve sınav merkezi memurları ile yaşadığı diyaloglar, kameralara yansıdı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, sınav merkezinde görevli memurlara, 'Tam 30 saniye dolmadan şu çocuklarımızı alalım ya. Çocukların belki hayatı değişebilir' derken, geç kalan adaylara da 'Yapmayın ya, sizin hayatınız bu, hayatınıza bu kadar basit bakmayın. Buraya yarım saat önce gelin. Yapmayın ya' dedi.

KAYSERİ'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalanların içeri alınması için çaba gösteren vatandaşın adaylar ve sınav merkezi memurları ile yaşadığı diyaloglar, kameralara yansıdı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, sınav merkezinde görevli memurlara, "Tam 30 saniye dolmadan şu çocuklarımızı alalım ya. Çocukların belki hayatı değişebilir" derken, geç kalan adaylara da "Yapmayın ya, sizin hayatınız bu, hayatınıza bu kadar basit bakmayın. Buraya yarım saat önce gelin. Yapmayın ya" dedi.

Kentte sınava girecek öğrenciler, sabah erken saatlerde sınav merkezlerinde toplandı. Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, sınav saatinin yaklaşmasıyla içeriye alındı. Üzerleri aranarak sınıfa giren adaylar için velileri dışarıda dua etti. Geciken bazı adaylar ise telaş içinde koşarak okula geldi. Adaylar, kapı kapanmadan son anda içeriye girerek sınav salonlarına geçti. İsmi öğrenilemeyen iki öğrenci ise 1 dakika gecikince içeriye alınmadı.