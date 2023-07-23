Gaziantep'te Kamu Personel Seçme Sınavı heyecanı başladı. KPSS'ye geç kalmakta olan bir aday ise 30 saniye kala motorlu esnaf tarafından sınava yetiştirildi.

Kpss'ye geç kalan öğrenci, motosikletli esnafın yardımıyla 30 saniye kala sınava yetişti

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kamu Personel Seçme Sınavı heyecanı başladı. KPSS'ye geç kalmakta olan bir aday ise 30 saniye kala motorlu esnaf tarafından sınava yetiştirildi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans sınavı bugün 10.15'te başladı. Kurallar gereği 10.00'da sınav salonlarının bulunduğu binaların kapıları kapatıldı. Mazeret kabul edilmeksizin 10.00'dan sonra sınav salonlarının bulunduğu binalara gelen adaylar içeriye alınmadı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala adaylar, sınava yetişmek için maratonu aratmayan koşu performansı sergiledi.

Gaziantep'te sınava girmek için evinden çıkan ismi öğrenilemeyen ve geç kaldığını düşünerek bir anda panikledi. KPSS'ye gireceği okulun adresini heyecan içerisinde mahalle esnafına soran kişi o halini gören Gaziantepli esnaf şahsi motoru ile memur adayını sınavın başlamasına 30 saniye kala gireceği Gaziantep Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesine yetiştirdi.

"Geç kaldığımı gören esnaf yardımcı olmak istedi"

Memur adayı geç kaldığını gören esnaf yardım etmek istediğini belirterek, "Sınava geç kaldığımı gören esnaf yardımcı olmak istedi. Sağ olsun evin oradan buraya motoruyla bıraktı" dedi.

Sınav heyecanı yaşayan memur adayları geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. 10.15'te başlayan sınav için girişler, saat 10.00'da sona erdi. Gaziantep'te belirlenen okullarda sınava giren adaylar, hedefleri için sıralardaki yerini aldı. Adaylara destek olmak isteyen aileleri ve yakınları ise okulların dışında adayların heyecanlarına ortak olarak sabırsızlıkla bekledi.

130 dakika sürecek olan sınav, 12.25'te sona erecek ve sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.