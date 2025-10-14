Haberler

KPSS ve Adli Yargı Sınavı Soruları FETÖ'ye Sızdırıldı, 13 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS ve 2008-2011 adli yargı sınavı sorularının FETÖ'ye sızdırılmasına ilişkin 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ile 2008 ve 2011 yılları adli yargı sınavları sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2008 ve 2011 adli yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularına sınavdan önce FETÖ üyelerince erişildiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine aralarında FETÖ'nün KPSS'ye yönelik oluşturduğu çalışma evlerinde kalan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

"ABD'de bir kadına bunu desem, siyasi kariyerimin sonu olur"
Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu

Bir dönem geleceğin yıldızıydı! 33 yaşında teknik direktör oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.