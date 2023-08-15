KPSS soruşturması kapsamında 14 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013'te yapılan KPSS sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2013'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013 KPSS'ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan 11 şüpheli ile soruların dağıtılmasında aracılık ettiği belirlenen 4 şüpheli için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5'i hala görevde olan 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerden 14'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.