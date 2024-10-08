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KPSS Sınavında Hatalı Sorular İddiası: ÖSYM'den Açıklama Geldi

KPSS Sınavında Hatalı Sorular İddiası: ÖSYM'den Açıklama Geldi
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ÖSYM'nin 14 Temmuz 2024 KPSS sınavında hatalı sorular olduğu iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, itirazların değerlendirme sürecinin devam ettiğini ve hatalı soru tespit edilse bile sınavın iptal edilmeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 14 Temmuz tarihinde yapılan KPSS sınavında hatalı sorular olduğuna yönelik iddialarla ilgili ÖSYM'nin; 'Sorulara yapılan itirazların değerlendirme sürecinin devam ettiği' bilgisini verdiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ve 23 Ağustos'ta açıklanan KPSS sınavında hatalı sorular olduğuna yönelik iddialar üzerine TBMM'ye sunduğu soru önergesinin ÖSYM Başkanlığı'ndan tarafından yanıtlandığını bildirdi. Zorlu, ÖSYM'den gelen yanıtta; "'Hatalı sorulara yönelik itirazlar halen incelenmektedir, inceleme sonucunda hatalı soru tespiti yapılsa bile bu durum sınavın iptali ile sonuçlanmayacak ancak bu sorular çıkarılarak puanlama yeniden yapılacaktır" ifadelerinin yer aldığını paylaştı.

Zorlu, paylaşımında şunları söyledi:

"14 Temmuz 2024 tarihinde yapılan ve 23 Ağustos'ta açıklanan KPSS sınavında hatalı sorular olduğuna yönelik iddialar üzerine TBMM'de soru önergesi vermiştim. Çok sayıda adayın merak ettiği cevap ÖSYM Başkanlığından geldi. Tarafıma verilen yazılı cevapta şu hususlar yer almaktadır:  'Hatalı sorulara yönelik itirazlar halen incelenmektedir, inceleme sonucunda hatalı soru tespiti yapılsa bile bu durum sınavın iptali ile sonuçlanmayacak ancak bu sorular çıkarılarak puanlama yeniden yapılacaktır. Soruların hazırlanmasında yapay zeka yöntemi kullanılmamıştır. İtiraz sonrası inceleme yapılabilmesi için 6114 sayılı kanun gereği inceleme ücreti alınmaktadır.'"

Kaynak: ANKA / Güncel

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