KPSS Sınavına Trafik Ekiplerinden Destek

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı Sınavı ( Kpss ) için Aydın'da da adaylar ter dökerken, trafik ekipleri de Efeler ilçesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için seferber oldu.

81 ilde ve Lefkoşa'daki 105 sınav merkezinde gerçekleştirilen KPSS maratonunda bu yıl da manzara değişmedi. Adaylar sabahın erken saatlerinde Genel Yetenek ve Genel Kültür, öğleden sonra ise Eğitim Bilimleri oturumları için sınav merkezlerine geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sınava girecek adayların mağduriyet yaşamaması için adeta seferber oldu. Merkez ilçe Efeler'de sınav merkezleri güzergahlarında trafik tedbiri alan ekipler, öğrencilerin en hızlı şekilde sınava yetişmelerini sağladı. Alınan tedbirler çerçevesinde ise Efeler ilçesi genelinde 5 ekip, 8 şahin ve 23 yaya olmak üzere toplamda 41 personel görev yaptı. - AYDIN