Haberler

KPSS Sınavı Başladı, Geç Kalan Adaylar Giriş Yapamadı

KPSS Sınavı Başladı, Geç Kalan Adaylar Giriş Yapamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı. İki aday, geç kalmaları nedeniyle sınav salonlarına giremedi.

SAMSUN'da Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Genel Yetenek, Genel Kültür oturumları başladı. Sınava saatinde yetişemeyen 2 aday, oturumların yapıldığı salonlara giriş yapamadı.

Türkiye genelinde 402 bin 105 adayın katılacağı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına girecek olan adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile binalara alındı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi'nde sınava girmek için gelen 2 aday, birkaç dakika ile geç kalarak, oturumun yapıldığı binalara giriş yapamadı. Adayların, görevlilerle kısa süreli görüştükten sonra sınava giriş kağıtlarını yırtarak binadan ayrıldıkları görüldü. Salona giremeyen adayların büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Aileler ise KPSS'ye girenleri, kampüsün oturma alanlarında dualar ile bekledi.

Adaylar, 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak ve sınav 12.25'te sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankaragücü'nde işler yolunda gitmiyor! Mahalle kasabına 8 milyon TL borç

Süper Lig'in çınarına şok! Mahalle kasabına 8 milyon TL borçları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı

Telefonunu kapatıp kayıplara karışan Emniyet Müdürü için yakalama emri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.