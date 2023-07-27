KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Son dakika 2023 KPSS sınav sonuçları!

KPSS sınavına katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi heyecanla KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Son dakika 2023 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Kpss sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınavın tamamlanması ile birlikte merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman adayların erişimine açılacağını KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu ile internet üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Son dakika 2023 KPSS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

KPSS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı açıklamada, 81 il ve Lefkoşa'da 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti. Ersoy, "Sınavlar için 3 bin 576 bina, 70 bin 123 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 kişi sınavlarda görev yapacak." ifadesini kullandı. Ersoy, pazar günü başlayacak 2023-KPSS oturumlarına katılacak adaylara başarılar, bu süreçte emek verecek görevlilere de kolaylıklar diledi.