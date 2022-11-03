KPSS ön lisans sonuçları açıklandı Güncel Haberler ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022- Kpss Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel KPSS Güncel Haberler

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