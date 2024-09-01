KPSS Ön Lisans Sınavı Ankara'da Başladı

ANKARA'da, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ön lisans oturumu başladı. Geç kalan ve evrakı eksik olan adaylar, sınav merkezine alınmadı.

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen ön lisans mezunu adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS ön lisans oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen öğrenciler içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu.