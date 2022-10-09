KPSS ön lisans oturumu İstanbul'da başladı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu İstanbul'da başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu İstanbul'da başladı. Kentteki sınav merkezlerinden olan İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önüne sabahın ilk saatlerinden itibaren gelen adaylar, kimlik, sınav giriş belgesi ile sınava alınmayacak her türlü cihaz ve eşya kontrolünün ardından salonlara alındı. Adaylar yanlarındaki telefon ve farklı cihazları sınav merkezi dışındaki emanetlere teslim etti. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. KPSS ön lisans adayları saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınava son anda gelen adaylar koşarak binaya girdi. Moral vermek için adaylarla sınava gelen ailelerin İstanbul Üniversitesi önünde bekleyişleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Saat KPSS Güncel Haberler

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