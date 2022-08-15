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KPSS ön lisans başvuruları uzatıldı

KPSS ön lisans başvuruları uzatıldı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2022-KPSS ön lisans başvurularının 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2022- Kpss ön lisans başvurularının 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet  adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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