KPSS maratonu 7 Eylül'de başlayacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 7 Eylül'de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25'te sona erecek.

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

400 binden fazla aday başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 81 il ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla KPSS maratonunun başlayacağını bildirdi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, adaylardan 223 bin 757'sinin kadın, 178 bin 348'sinin erkek olduğu bilgisini verdi.

Ersoy, "Sınava 936 engelli aday katılacak ve engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenler 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 2 bin 330 aday bu haktan yararlandı." ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavın 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 sorudan oluşacağını ve Genel Yetenek'te sözel ve sayısal bölümlerin bulunacağını anımsatarak, sözel bölümün, sözel akıl yürütme becerileri, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan, sayısal bölümün ise sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacağını aktardı.

Genel Kültür'de de tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konuların yer alacağını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"1040 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirilecek uygulamada, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda toplam 54 bin 168 görevli yer alacak. Sınav güvenliği ve organizasyonu için kapsamlı önlemler alınmış durumda. Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız. Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması için 5 bin 769 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınav esnasında da koordinasyon kesintisiz şekilde yürütülecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."