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KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumları Başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı. İlk oturuma 1,5 milyona yakın aday başvurdu ve 120 soru için 130 dakika süre verildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları başladı.

Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa'daki 135 sınav merkezinde uygulanan KPSS oturumlarının ilki, Genel Yetenek-Genel Kültür testiyle saat 10.15'te başladı.

İlk oturuma 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verilecek. Genel yetenek-genel kültür oturumu 4 bin 17 binada, toplam 75 bin 64 salonda uygulanıyor. Oturumlarda toplam 270 bin 927 görevli yer alıyor.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün 14.45'te yapılacak

Kaynak: AA / Güncel

Ösym KPSS Eğitim Güncel Haberler

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