KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 31 Temmuz'da düzenlenecek 2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek. Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. AA / Sefa Şahin - Güncel KPSS Güncel Haberler

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