KPSS İçin Bakan, YÖK Başkanı, Görevden Alınan ÖSYM Başkanı ve Yediiklim Yöneticisi Hakkında Suç Duyurusu Yapıldı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yediiklim Akademi Çalışanı Ahmet Uğur Karakuza hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya; 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Özer, YÖK Başkanı Özvar, eski ÖSYM Başkanı Aygün, Yediiklim Akademi Çalışanı Ahmet Uğur Karakuza hakkında bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "görevi ihmal" ve "görevi kötüye kullandıkları" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaya, suç duyurusunda bulunduktan sonra CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan ve CHP Ankara İl Örgütü üyeleri ile Adliyesi önünde şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türkiye'nin kara umutlarını yeniden aydınlığa çıkarabilmek için özellikle 1 milyon 400 bin insanımızı ilgilendiren ama aileleri ile birlikte yaklaşık 20 milyonu ilgilendiren KPSS sınav sonuçlarının üzerine yaptığımız araştırma ve bunun üzerine yaptığımız suç duyurusu ile ilgili sizleri bilgilendirmek isterim. Suç duyurusunu Ankara CHP İl Örgütü Hukuk Büromuz, Muğla Milletvekilimiz Suat Özcan, il başkan yardımcımız ile birlikte buradayız. Suç duyurusunda 3 temel isim var. Birinci isim, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; ikinci isim, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Öz; üçüncü isim de ÖSYM Başkanı Halis Aygün.

"ÖSYM 432 ÇALIŞANINI BİR AY ÖNCE GÖREV YERLERİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?"

Mili Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz 3046 sayılı Kanun'a göre ilgili birimleri vardır; YÖK ve ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimler arasındadır. KPSS sınavlarında 2009-2010-2011 ve 2015'e kadar çeşitli usulsüzlükler olmuştur ama bu kadar usulsüzlük, bu kadar aleni hırsızlık olmamıştır. Burada biz, üç temel konunun açığa kavuşturulmasını istiyoruz: Bir, ÖSYM 432 çalışanını bir ay önce görev yerlerini neden değiştirdi? Çünkü temmuzun ilk başında ÖSYM'de çalışan 432 çalışanın görev yerleri değiştirildi. Bu yetmiyormuş gibi TEZ-KOOP-İŞ sendikasının iş yeri temsilcisi sendika yasasına rağmen görev yeri değiştirilemez denilmesine rağmen, itiraza rağmen onun da görev yeri değiştirildi. Daha sonra Yediiklim Yayınevi'nden çıkan 20 soru ile ÖSYM sınavında çıkan 20 soru birebir aynı. Soruları, sıra numarası, şıkları, doğru yanıt bunun tamamı aynı kalibreden çıkmış. Bu konunun açığa çıkartılması gerekiyor.

"ERDOĞAN'DAN BEKLENTİMİZ BU SINAVIN İPTAL EDİLDİĞİ KARARINI AÇIKLAMASI"

Suç duyurusunda bulunmamız beklenmeden Cumhuriyet Savcılığı re'sen bir soruşturma yapması gerekiyordu. Neden gerekiyordu? 1 milyon 400 bin kişinin alın teri, göz nuru emeği çalınmıştır. Ortada bir hırsızlık var; fırından ekmek çalanı alıp 4 yıl cezaevine atıyorsunuz, baklava dilimi çalan çocuğu cezaevine atıyorsunuz ama 1 milyon 400 bin insanın geleceğini çalanla ilgili Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmiyor. Tüm bunların açığa çıkartılması için biz üç temel konuda; görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve re'sen tespit edilecek konularda bu soruşturmanın acilen sonuçlanması gerektiğini talep ediyoruz. Bunun dışında da Cuma gününe kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentimiz bu sınavın iptal edildiği kararını açıklaması, yeni sınav tarihini açıklaması, sınava girenlerin sınavda yaptığı tüm giderlerin devlet tarafından karşılanacağı ilanı yaparak adil bir sınavla ekmek bekleyen gençlerimizin ekmek kapılarını açılmasını istiyoruz. Bugün suç duyurusunda bulunduk. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, CHP varsa emeği çalınanlar için var, yoksullar için var, gençler için var, kadınlar için var…."