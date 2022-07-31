Uşak gündem haberi | Uşak'ta KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Uşak haberlerine göre Uşak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 8 bin 84 aday katıldı.
- Güncelleme:
Uşak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 8 bin 84 aday katıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın kentteki ilk oturumu 24 sınav merkezinde başladı.
1424 personelin görev yaptığı sınav öncesi, okullar önünde yoğunluk yaşandı.
Yakınları sınava bazı vatandaşların okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettikleri görüldü.
Bugün ikinci oturum olan Eğitim Bilimleri sınavına ise 8 merkezde 3 bin 240 adayın katılması bekleniyor.
AA / Berkan Çetin - Güncel