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KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

Karabük Üniversitesi girişi Kimliğini unutan bir adaya üniversitenin güvenlik görevlisinin yardımcı olması Görevlinin cep telefonuyla ailesini arayan kişinin kimliği getirilince sınav salonuna gitmesi KARABÜK - Karabük'te de üniversitede sınava giren adaylar, kimlik ve giriş belgeleri...

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Karabük Üniversitesi girişi

Kimliğini unutan bir adaya üniversitenin güvenlik görevlisinin yardımcı olması

Görevlinin cep telefonuyla ailesini arayan kişinin kimliği getirilince sınav salonuna gitmesi KARABÜK - Karabük'te de üniversitede sınava giren adaylar, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

Bazı adaylar polis ve güvenlik ekiplerince sınava yetiştirildi. Kimliğini unutan bir adaya ise üniversitenin güvenlik görevlisi yardımcı oldu.

Görevlinin cep telefonuyla ailesini arayan kişi, kimliği getirilince sınav salonuna girdi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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