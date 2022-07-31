Siirt haberleri... Siirt'te KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt haberleri... Siirt'te KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

Siirt haberleri... Siirt'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.

 - Güncelleme:

Siirt'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda sınava girecek adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.

Yanlış salona gelen bir aday görevlilerin yönlendirilmesiyle sınav salonuna ulaştırıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Siirt KPSS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title