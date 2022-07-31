Siirt haberleri... Siirt'te KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Siirt haberleri... Siirt'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.
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Siirt'te, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu yapıldı.
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda sınava girecek adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.
Yanlış salona gelen bir aday görevlilerin yönlendirilmesiyle sınav salonuna ulaştırıldı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel