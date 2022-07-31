KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı. 2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek. Güncel AA / Harun Kutbe KPSS Güncel Haberler

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