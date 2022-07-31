Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı Şanlıurfa haberi... Görüntü Dökümü: Şanlıurfa Fatma Zehra lisesi dış görüntüsü Sınava girenlerin görüntüsü Sınav girişi üst araması ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek - Genel Kültür" oturumu başladı. Görüntü Dökümü: Şanlıurfa Fatma Zehra lisesi dış görüntüsü Sınava girenlerin görüntüsü Sınav girişi üst araması ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek - Genel Kültür" oturumu başladı. Güncel AA / Cebrail Caymaz Şanlıurfa KPSS Güncel Haberler

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