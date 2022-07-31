Şanlıurfa haber | ŞANLIURFA - KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Şanlıurfa haberi... Görüntü Dökümü: Şanlıurfa Fatma Zehra lisesi dış görüntüsü Sınava girenlerin görüntüsü Sınav girişi üst araması ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek - Genel Kültür" oturumu başladı.
- Güncelleme:
Görüntü Dökümü:
Şanlıurfa Fatma Zehra lisesi dış görüntüsü
Sınava girenlerin görüntüsü
Sınav girişi üst araması
ŞANLIURFA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek - Genel Kültür" oturumu başladı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel