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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Tamamlandı

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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları internetten yayımlandı.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ( Kpss ) bugün Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. ÖSYM, sınavlara ilişkin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internetten yayımladı.

Kpss'nin ilk iki oturumu bugün yapıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sabah 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu da 14.45'te başladı. Türkiye genelinde 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Kpss'ye 1 milyon 470 bin aday katıldı.

Adaylara, Genel Yetenek- Genel Kültür oturumunda 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. Eğitim Bilimleri oturumunda da 80 soru soruldu ve 100 dakika süre tanındı. Her iki oturumun tamamlanmasının ardından, ÖSYM temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu "ais.osym.gov.tr" adresinden erişime açtı. Adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle erişebilecek.

ÖSYM, KPSS kapsamındaki Alan Bilgisi Sınavları'nı 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ni ise 4 Ağustos'ta yapacak. Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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