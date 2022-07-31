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KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı

Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.

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Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren adaylar kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Bazı adaylar sınava son saniyelerde yetişirken, sınava geç kalan bir kişi ise sınava hazırlanmadığını söyleyerek geri döndü.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Bozok Üniversitesi Yozgat KPSS Güncel Haberler

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