KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı. Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) eğitim bilimleri oturumu başladı. Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde sınava giren adaylar kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. Bazı adaylar sınava son saniyelerde yetişirken, sınava geç kalan bir kişi ise sınava hazırlanmadığını söyleyerek geri döndü. Güncel AA / Ömer Ertuğrul Bozok Üniversitesi Yozgat KPSS Güncel Haberler

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