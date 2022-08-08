KPSS'de Yeni Sınav Tarihi 18 Eylül

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); bazı soruları Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavında daha önce yayınladığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS’nin yeni tarihini açıkladı. KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 24 ve 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); bazı soruları Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavında daha önce yayınladığı gerekçesiyle iptal edilen Kpss'nin yeni tarihini açıkladı. KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 24 ve 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanlığı; KPSS'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS'nin yeni tarihini açıkladı. ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. "