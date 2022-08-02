KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası - Haberler

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KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası

KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası

Binlerce adayın ter döktüğü KPSS'de, çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili 100 bine yakın paylaşım yapıldı. Birçok kişinin tepkisi sonrası ÖSYM'den açıklama geldi. ÖSYM "Ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasıyla iddiayı yalanladı.

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31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili ortaya atılan iddia, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevinin deneme sınavında yer alan soruların, şıklarına kadar aynı olacak şekilde KPSS'de adaylara yönetildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası

Birçok kişi soruların aynı olduğunu öne sürerek duruma tepki gösterdi. Konu kısa sürede gündemdeki yerini alırken #SınavİptalEdilsin, #kpssdeikincifetoskandalı hastaghleri TT oldu.

KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası

Tepkiler sonrası ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası

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"KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddiası"
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""Sosyal medyada KPSS'de çıkan soruların, bir yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu sorularla aynı olduğu iddia edildi. ÖSYM "Ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasıyla iddiayı yalanladı.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Güncel

Ösym KPSS Güncel Haberler

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