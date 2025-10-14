KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı için sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel