KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı için sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü

Abramoviç'in Boğaz'daki villasının son hali görüntülendi

