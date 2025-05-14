KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel