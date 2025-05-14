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KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
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ÖSYM, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin resmi web sitesinden ulaşabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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