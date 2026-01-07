KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 18-25 Aralık'ta alınan KPSS-2025/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel