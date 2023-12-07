Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği, Ürün Etiketi Okuma Kılavuzu Çıkaracak

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), tüketicilerin doğru bilgilenmesi, uygun ürünü almaları ve bilinçlenmeleri amacıyla ürün etiketinin nasıl okunacağına dair bir kılavuz çıkaracak.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), tüketicilerin doğru bilgilenmesi, uygun ürünü almaları ve bilinçlenmeleri amacıyla ürün etiketinin nasıl okunacağına dair bir kılavuz çıkaracak.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Antalya'da 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yerli ve yabancı sektör paydaşlarıyla bilim insanlarını bir araya getirdi. Ürünlerin ve dünya pazarındaki ticari boyutun ele alındığı kongrede, yerli markalar da sergilendi.

Kongreye katılan Dernek Başkanı Levent Kahrıman, AA muhabirine, Türkiye'nin kozmetik sektörünün her yıl yüzde 10 civarında büyüme kaydettiğini söyledi.

Bir yandan dev markaların ürünlerini ürettiklerini bir yandan da markalaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Kahrıman, sektörün bu yıl 1,3 milyar dolarlık bir ihracata imza attığını belirtti.

Ülke ekonomisine ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Kahrıman, ithalatı ihracatından daha az olan sektör haline geldiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin kozmetikte üretim üssü haline geldiğini belirten Kahrıman, dünyaca bilinin birçok markanın üretimlerini Türkiye'deki firmalar üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sektörün iki türlü büyüme kaydettiğini anlatan Kahrıman, şunları söyledi:

"Türkiye'de üretim yeri, kalitesi gittikçe artıyor. Üretim tesisleri, birçok ülkeye çok çeşitte üretim yapıyor. Fason üretim dediğimiz üretim adıyla, ünlü markaların ürünlerini burada yapıyoruz. Irak, Rusya, ABD başta olmak üzere bu coğrafyaya çok fazla ürün gönderilmekte. Kendi markasını geliştiren arkadaşlarımız da yakın coğrafyadan başlayarak uzak coğrafyadaki ülkelere de ürün göndermekte. Birçok fuarda Türk markalarının lokal dağıtıcılarıyla karşılaşıyoruz. Artık stantlarda Türk markasını tanıtan bir Afrikalı, bir Amerikalı, bir Uzak Doğulu insanları görüyoruz. Bu da çok gurur verici."

Yerli markalarda da özellikle deodorant, güneş kremi, ıslak mendil, şampuan, sabun, cilt bakım grubunda üretim yapıp, ihraç eden firmalar olduğunu ifade eden Kahrıman, özellikle ıslak mendil grubunda Türkiye'deki tesislerin dünyanın en büyük tesisleri sıralamasında yer aldığını belirtti.

"Tüketici etiketi iyi okumalı"

Levent Kahrıman, Sağlık Bakanlığına kayıtlı olmayan, merdiven altı ya da sahte ürünlerin sektöre zarar verdiğini söyledi.

Kozmetik tüketicilerine ürünün etiketini iyi okumaları yönünde çağrıda bulunan Kahrıman, "Etiketlerde hangi ibare, hangi amblem, hangi sembol ne işe yarar, bilinmeli. Düne kadar bir dış macununun arkasında 'yeşil ibare varsa o doğaldır' deniliyordu. Oysa hiç alakası yok. Bir diş macununun arkasındaki renk sadece dolum yapılırken makinesinin sensörünü harekete geçirsin diye kullanılır ama tüketici bunu ürünle ilgili bir mesaj gibi algılıyor." diye konuştu.

Dernek olarak bugüne kadar bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kahrıman, tüketicilerin doğru bilgilenmesi, uygun ürünü almaları ve bilinçlenmeleri amacıyla ürün etiketlerine yönelik bir çalışma yaptıklarını bildirdi.

Tüketiciler için okuryazarlığı kılavuzu çıkaracaklarını ve etiketin nasıl okunması gerektiğini detaylarıyla yer vereceklerini anlatan Kahrıman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kılavuzda, etiket nasıl okunur, etiketteki barkodla ürünün Sağlık Bakanlığına kaydı nasıl sorgulanır, olumsuz bir şey gördüğünüzde nasıl hareket etmeniz gerekiyor, 'vegan' ibaresi varsa bundan nasıl emin olabilirsiniz, içindekiler kısmı nasıl anlaşılır, bunların yanıtları olacak. Taslak çalışma tamamlandı, gelecek yıl çıkarıp kamuya ulaştırmayı planlıyoruz. Etiketi iyi okursanız kandırılmazsınız, daha az parayla daha etkili ve doğru ürünleri alabilirsiniz. Bir ürün çok etkili ve çok pahalı olabilir ama sizin için doğru olmayabilir."