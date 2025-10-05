Kozmetik Teknolojileri Yarışması (Kozmetek) Sonuçlandı

Gençlerin bilim ve teknolojiyi birleştirerek kozmetik sektöründe ürün geliştirmesi amacıyla yapılan Kozmetik Teknolojileri Yarışması (Kozmetek) tamamlandı.

Agarta, Glamix ve Agarta İleri Teknoloji ve Dayanışma Derneği (AGİTED) paydaşlığında düzenlenen Kozmetek, Ankara'da akademisyenlerin, kimya sektörünün ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapıldı.

Yarışma, gençlerin bilim ve teknolojiyi birleştirerek kozmetik sektöründe ürün geliştirmesi amacıyla düzenleniyor.

Yarışmanın finali, "Kozmetik İnovasyon" ve "Dijital Pazarlama" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Finalde, 24 yenilikçi proje jüri değerlendirmesine sunuldu.

"Kozmetik İnovasyon" kategorisinin kazananları, Gazi Üniversitesi öğrencisi Gözde Özdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Eylül Erdal ve Gazi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ROSEA takımından İlayda Ağaçdelen ve Bengisu Gökhan oldu.

Bu kategoride yarışan projeler, doğal içerikli, vegan, sürdürülebilir ürünler, çevre dostu üretim süreçleri, yenilikçi üretim teknolojileri ve yeşil ambalaj çözümleriyle dikkat çekti.

"Dijital Pazarlama" kategorisinin kazananları da TED Üniversitesi öğrencisi Zeynep Su Tut, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan SMartMirror takımından Şeref Recep Keskin, Enes Faruk Keskin ile Ankara ve Ostim Teknik üniversitelerinde eğitim alan İrem Öykü Emir olarak belirlendi.

Bu kategoride yarışmacılar, dijital dönüşüm, e-ticaret stratejileri, sosyal medya yönetimi ve tüketici deneyimini artıran yazılım tabanlı çözümleriyle öne çıktı.

Yarışmada toplam 400 bin lira ödül verilirken tüm yarışmacılara tablet hediye edildi.

Agarta Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Yalçın, törende yaptığı konuşmada, "Bu yarışmada kazanan sadece birinci olanlar değil, bilime gönül veren tüm gençlerdir." dedi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.