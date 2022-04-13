KOZMETİK FİRMASI SAHİBİ İŞ İNSANINA 'UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE İTHAL ETME' DAVASI

6 ŞÜPHELİNİN 135 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

Özden ATİK/

ESKİ Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve kozmetik markası L'actone'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında Kolombiya'dan iki ayrı kargo ile 110 kilo kokaini ülkeye soktukları iddiasıyla 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu iş insanı Ali Osman Akat, "30 yıldan fazladır ticaret yapıyorum. 350 kişi istihdam ediyorum. Son 10 yıldır 100 bin dolardan fazla ihracat yaparak döviz geliri sağladım. Herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde benzeri eşyaların yurtdışından ithalat ya da ihracatına yardımcı olmadım" diyerek suçlamaları reddetti. Ali Osman Akat'ın şirketinde Dış Ticaret Genel Koordinatörü olan ve kargoları sipariş eden şüpheli Tevfik Akan Atak ise doğal kozmetik ürünlerinde kullanıldığı için sadece demir cevheri numunesi sipariş ettiğini söyledi. İddianamede, demir tozu diye geçen maddenin, polisin yaptığı saha araştırmasına göre kozmetik alanında kullandığına dair bilgi bulunmadığına dikkat çekildi.

KONTROLLÜ TESLİMAT YAPILDI

KOKAİN İÇERİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

JANDARMA OPERASYON YAPTI

ŞÜPHELİ İŞ İNSANI ALİ OSMAN AKAT SUÇLAMALARI REDDETTİ

AKAT: "GÖNDERİLER HAKKINDA BİLGİM YOK"

ŞÜPHELİ TEVFİK AKAN ATAK: "GÖNDERİ BANA AİTTİR, NUMUNELER İÇİNDE UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

DİĞER ŞÜPHELİLER DE SUÇLAMALARI REDDETTİ

"DEMİR TOZU KOZMETİKTE KULLANIMA DAİR BİLGİ YOK"

SAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ: "TEVFİK GÖSTERMELİK SAHİPTİ"

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, el konulan uyuşturucu olduğu düşünülen brüt ağırlığı 110,8 kilo gelen koyu kahverengi renkte demir tozu ile karışık halde bulunan numunelerde kokaine rastlandığı vurgulanarak şüphelilerin suç tarihinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yurt dışından ülkemize sokarak suç işledikleri kaydedildi. Şüphelilerden Ali Osman Akat, itiraz üzerine 6 Ocak 2022'de tutuklanırken, şüpheliler Tevfik Akan Atak ve Süleyman Yekenkunrul ise 17 Aralık 2021'de tutuklandı. Şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak, Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak" suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel