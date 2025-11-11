Haberler

Kozmetik Fabrikasındaki Yangın Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaralı vardiya amiri T.Y. gözaltına alınacak. Yangının ardından para dolu çanta ile yakalanan fabrika sahibi ve yurt dışına kaçmaya çalışan şüpheliler hakkında soruşturma sürüyor. Binanın yıkım kararı bulunmasına rağmen yıkılmadığı ve ilgili belediye çalışanları hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TEDAVİSİ TAMAMLANINCA GÖZALTINA ALINACAK

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangından yaralı olarak kurtulan vardiya amiri T.Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. T.Y.'nin tedavisinin tamamlanması sonrası gözaltına alınacağı belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık sorguları sürerken, soruşturmaya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

PARA DOLU ÇANTA İLE YAKALANMIŞ

Sorgusu süren kozmetik fabrikasının sahibi Kurtuluş O.'nun, yangının hemen ardından Yalova'da, döviz ve TL cinsinden bir el çantası dolusu para ile yakalandığı öğrenildi. Kurtuluş O.'un adliyeye sevk edilen oğlu İsmail O. ve akrabası Ali Altay O.'nun da yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları sırada Tekirdağ'da yakalandıkları belirtildi. Ayrıca Kurtuluş O.'nun eşi A.O.'nun da soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilenler arasında olduğu bildirildi. Şüpheliler arasındaki 2 kişinin ise yurt dışına kaçmaya çalışan İsmail O. ve Ali Altay O. olduğu ifade edildi. Şüphelilerden birinin de bina sahibi Güven D. olduğu kaydedildi.

BİNA HAKKINDA YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında, facianın yaşandığı binayla ilgili 2021 yılında CİMER'e bir şikayet yapıldığı ortaya çıktı. Şikayetin ardından CİMER'in yönlendirmesi ile Dilovası Belediyesi'nce binanın incelendiği ve yapı hakkında encümen tarafından yıkım kararı verildiği bildirildi. Binadaki eksiklikleri gidermesi için 1 ay süre verilen Güven D.'ye gerekli koşulları sağlayamadığı için 89 bin 47 lira 90 kuruş para cezası uygulandığı ancak binanın sonraki süreçte yine de yıkılmadığı belirtildi. Bu kapsamda Dilovası Belediyesi'nde görevli Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan hakkında soruşturma açılıp açığa alındığı kaydedildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
