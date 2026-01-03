Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame iade edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında hazırlanan iddianame, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iade edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yangının sorumlulularına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin üzerindeki inceleme işlemleri tamamlandı.

Mahkeme, suçun sübutuna etki edecek deliller toplanmadan tanzim edildiği gerekçesiyle iddianamenin başsavcılığa iadesine karar verdi.

Bilirkişi raporundaki mevcut delillerin, olayın yaşandığı kozmetik firması ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının yangının meydana geldiği fiziki alan üzerinde gözetim, denetim, işletme tasarrufu veya teknik karar yetkisine sahip olduğunu kesin olarak ortaya koymadığına dikkati çeken mahkeme heyeti, iki kozmetik firması arasında iddia edildiği üzere organik bağ bulunup bulunmadığının ayrıntılı delillerle tespit edilmesini istedi.

Heyet, iddianamenin sanıklardan ele geçirilen cep telefonu, bilgisayar ve benzeri dijital materyaller üzerinde imaj alma ve alınan imajlar üzerinde inceleme işlemleri yaptırılmadan düzenlendiğini belirterek, sanıkların GSM hatlarına ilişkin arama, mesaj, baz bilgileri içeren HTS kayıtları üzerinde analiz çalışmaları yaptırılıp buna dair ayrıntılı rapor tanzim ettirilmediğini kaydetti.

Kozmetik firması ile iş sağlığı ve güvenliği şirketi arasında düzenlenen sözleşme asılları veya onaylı örneklerinin denetime olanak verecek şekilde dosyada yer almadığını aktaran mahkeme, iş yerinin başka bir iş güvenliği uzmanı çalıştırıp çalıştırmadığı veya başka biriyle anlaşıp anlaşmadığı yönünde araştırma yapılmamasını da bir başka iade gerekçesi olarak gösterdi.

Heyet, olayın gerçekleştiği iş yerinin elektrik tesisatının yapımı ve elektrik kablolarının döşeme işlemlerinin ne zaman ve kim tarafından yaptıldığının tespiti yönünde araştırma yapılmadığına değinerek, suçluyu kayırma suçundan cezalandırılması talep edilen A.O.A'nın ifadesinde bahsi geçen güvenlik amiri A.D'nin kimlik bilgilerinin tespit edilmediği ve olaya ilişkin bilgi ve görgüsünün sorulmadığını ifade etti.

İddianamede Sosyal Güvenlik Kurumu suçtan zarar gören olarak gösterilse de ne şekilde bu sıfatı taşıdığının delillerle ilişkilendirilerek açıklanmadığını değerlendiren mahkeme heyeti, firari A.B. hakkındaki yakalama emrinin infazı için makul süre beklenmeden iddianame düzenlenmesini de eksiklikler arasında saydı.

İddianame

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan kozmetik firması yetkilileri Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İş sağlığı ve güvenliği firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu sanıklar A.O.A. ve O.Y. ile Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Olay

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel OSGB sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D. de 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.