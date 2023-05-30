Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kozluk'ta Sağanak Nedeniyle Dereler Taştı, Ağaçlar Devrildi

Kozluk'ta Sağanak Nedeniyle Dereler Taştı, Ağaçlar Devrildi

Güncel Haberler

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ağaçlar araçların üzerine devrildi. Kozluk'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Tepecik Mahallesi'nde bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta maddi hasara neden oldu. Yolların göle döndüğü ilçede dereler taştı. Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Kozluk'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Tepecik Mahallesi'nde bir aracın üzerine devrilen ağaç araçta maddi hasara neden oldu. Yolların göle döndüğü ilçede dereler taştı. Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırtına Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title