Kozluk'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Şarampole devrilen araçta bulunan sürücü Hasret Hasar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hasret Hasar'ın (24) kullandığı 34 KDV 923 plakalı otomobil, Dövecik köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki kardeşi Yunus Hasar (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Hasar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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