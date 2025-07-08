Kozluk'ta Kaybolan 63 Yaşındaki Kadın Bulundu

Kozluk'ta Kaybolan 63 Yaşındaki Kadın Bulundu
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Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki Fatma U, 3 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Sağlık kontrolü için UMKE ekiplerine teslim edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 63 yaşındaki kadın bulundu.

İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve önceki gün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen Fatma U, arama çalışmalarının 3'üncü gününde Angebire bölgesinde bulundu.

Fatma U, sağlık kontrolü için UMKE ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan Fatma U, önceki gün öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmemiş, ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Fatma U'nun bulunması için ekipler çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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