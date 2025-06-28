Kozluk'ta Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun Batman Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

Yeniçağlar köyünde yaşayan ve öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan M.N.S'nin (13) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Batman Belediyesi dalgıç ekipleri, arama çalışması yaptı.

Ekipler, Batman Çayı'nda M.N.S'nin cesedini buldu.

M.N.S'nin cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.