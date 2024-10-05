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Kozluk'ta İkinci 'Şehr-i Zor' Doğa Kültür Turizm Festivali Düzenlendi

Kozluk'ta İkinci 'Şehr-i Zor' Doğa Kültür Turizm Festivali Düzenlendi
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, kültürel ve turizm zenginliklerini tanıtmak amacıyla ikinci 'Şehr-i Zor doğa, kültür ve turizm festivali' gerçekleştirildi. Festivalde yöresel ürünler sergilendi ve etkinliklere katılan yerel yöneticilerle birlikte stantlar dolaşıldı.

BATMAN'da kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için Kozluk İlçesi'nde ikinci 'Şehr-i Zor doğa kültür turizm festivali' düzenlendi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteğiyle, Kozluk Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Kozluk'ta ikinci 'Şehr-i Zor doğa, kültür ve turizm festivali' düzenlendi. Festivalde kurulan stantlarda, yöresel ürünler tanıtıldı. Festivalde halk oyunu gösterisi düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Ekrem Canalp, Ak Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Veysi Işık ve ilçe kaymakamları birlikte stantları tek tek dolaşarak üreticilerle sohbet etti. Stantlarda Kozluk balı, tandır ekmeği, dağ armudu, domates, şahran gibi ürünler sergilendi. Festivale Vali Ekrem Canalp, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve il yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

'AMACIMIZ KOZLUK'U HER YÖNÜYLE TANITMAK'

Festivalde konuşan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeyi sanayi, enerji ve turizm kenti haline getireceklerini ifade ederek, "İkincisini düzenlediğimiz Kozluk Şehri zor, doğa, kültür ve turizm festivalimiz sayesinde tarihimize, kültürümüze, coğrafyamıza, gelenek ve göreneklerimize ve değerlerimize sahip çıkacağız. Bilhassa gelecek nesillerle kültür mirası arasında kopmaz bağlar oluşturacağız. Bu festivaller sayesinde birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu festivalleri düzenleme amacımız Batman'ın en büyük, en dinamik ilçesi olan Kozluk'u her yönüyle tanıtmak, var olan potansiyelini ortaya koymaktır. Tarım kenti olan Kozluk'u sanayi, enerji ve turizm kenti haline getirmektir" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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