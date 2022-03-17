TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı - Haberler

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TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesine ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, müessesedeki törende, madencilerin yeni üretim alanında kazasız belasız çalışmaları temennisinde bulundu.

Kozlu Müessesesine bağlı maden ocağında eksi 425 kodunda Kartiye-1 ayakta yeni üretim panosu için düzenlenen törende, kurban kesimi ve duaların ardından açılış yapıldı.

Törene, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz ile müessese müdür yardımcıları, sendika yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

TTK'ye ait maden ocağının yeni panosunda üretime başlandı

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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