Kozlu Sanayi Sitesinde Oksijen Tüpü Patladı, 1 İşçi Öldü

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, sanayi sitesinde kamyondan vinç ile indirilen malzemeler arasında bulunan oksijen tüpünün patlaması sonucu işçi Nevzat Kaymaz (41) yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kozlu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Hurdacı dükkanına kamyondan vinç ile malzeme indirildiği sırada hurdalar arasında bulunan oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı. İşyerinin çevresindeki esnaf korku yaşarken patlamanın yaşandığı işyerine koştular. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada hurdacıda çalışan işçi Nevzat Kaymaz yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Kaymaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.Patlamanın ardından bazı işyerlerinin elektrikleri kesildi. Polis ekipleri oksijen tüpünün patladığı alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kaymaz'ın cenazesi ise ilçedeki hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)