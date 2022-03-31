Kozlu Belediye Başkanı Bektaş'tan "su tesisinin elektriğinin borcu nedeniyle kesilmesi"ne ilişkin açıklama Açıklaması

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, belediyenin iki aylık borcunu ödemediği gerekçesiyle ilçeye içme suyu sağlayan Değirmenağzı su tesislerinin elektriğinin kesilerek vatandaşların mağdur edildiğini belirtti.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, su tesislerinin elektriğinin 2 aylık ödeme yapılmayınca kesildiğini söyledi.

Kurumlar arası görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Bektaş, "İnşallah düzelteceğiz. Bu, sonuçta kınanacak bir olay. Su başka şeye benzemez. Borcumuzu mutlaka ödemek zorundayız ama her şey para değildir. Bunun sağlığı var, hastaneler var. Sorun zaten çözülecek, herkesten özveri bekliyoruz. Yoksa iki aylık borç için elektrik kesilmez. İnsanların sağlığı önemli." dedi.

Bektaş, 3 milyon liralık borcun Kozlu Belediyesi için büyük bir meblağ olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 40-50 milyon liralık fatura kesildi, hepsini ödeyen belediye. Başkent Elektrik'in bunu kasıtlı olarak yaptığına inanıyorum. Sanki önyargılı davrandılar. Yoksa başka türlü mümkün değil. 3 milyon liralık kredi çekilir, ödenir. Bunlar büyük şeyler değil. Bunu birisinin kasıtlı yaptığına inanıyorum. Bunu başka belediyelere yapmazlar. Seçimler yaklaştığı zaman herkesten her şeyi bekliyorum. Biz iktidardayız ama hala iktidarı yıkmak için bu memlekette canını verecek insanlar var. Sorunu çözeceğiz inşallah, biz de sorun uzun sürmez ama bunu unutacak değiliz."

Borçlarını ödemeyle ilgili bir sıkıntılarının olmadığını anlatan Bektaş, "Kamu kuruluşu burası, dalga mı geçiyorlar, çocuk muyuz biz, borcumuzu biz bilmiyor muyuz sanki? Ben hiç kimsenin suyunu kesmiyorum, iki senedir ödemiyor. Niye? Sağlığından olmasın diye. Bunun özellikle AK Partili belediyeye karşı kasıtlı olarak yapıldığına inanıyorum." diye konuştu.

Bektaş, bu şekilde ilçe halkının ramazan öncesinde mağdur edildiğini sözlerine ekledi.