Kozcağız'da Kavga Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 20 yaşındaki genç vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bartın'a bağlı Kozcağız beldesinde çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun Açıkgöz (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı. Çay ocağındaki kişilerin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştı. Çay ocağından uzaklaşan Harun Açıkgöz bir süre sonra elinde bıçakla yeniden çay ocağına gelerek H.A.'ya saldırmak istedi. Bu sırada Harun Açıkgöz'ü engellemek isteyen Emre Yalçın (20) göğüs ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emre Yalçın daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası çay ocağından kaçarak uzaklaşan bıçaklı saldırgan Harun Açıkgöz ise Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - BARTIN