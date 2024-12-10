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Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek

Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek
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Kozan ilçesindeki Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu öğrencileri, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Projesi" kapsamında Avrupa'ya gidecek.

Kozan ilçesindeki Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu öğrencileri, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Projesi" kapsamında Avrupa'ya gidecek.

Okul Müdürü Metin Savaş Aydoğan, hazırladıkları projenin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edildiğini ve hibe aldıklarını söyledi.

Proje kapsamında 8 öğrenci ve 10 öğretmenin inovasyon ve tasarım eğitimi kapsamında İtalya ve İspanya'ya gideceğini belirten Aydoğan, "Öğrenciler, İtalya ve İspanya'da akranlarıyla İngilizce iletişim kurarak yabancı dil becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Öğrencilerimizin Avrupa'daki yaşıtlarıyla güvenli bir iletişim kurmasını ve bu etkileşimin proje sonrasında da devam etmesini amaçlıyoruz. Bu proje, sadece okulumuz için değil, ilçemiz ve mahallemiz için de bir ilham kaynağı olacak." diye konuştu.

Aydoğan, proje kapsamında okullarında da tasarım beceri atölyesi kuracaklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Hülya Avşar da proje kapsamında yurt dışına gedeceği için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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