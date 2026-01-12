Kozan Terziler Odası Başkanlığına Kadir Kürşat Ocak seçildi
Adana'da gerçekleştirilen Kozan Terziler Odası seçiminde Kadir Kürşat Ocak, mevcut başkan Yakup Cihanker'i geride bırakarak başkanlık görevine seçildi. Ocak, destek veren üyelere teşekkür ederken terzi esnafı için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Adana'da Kozan Terziler Odası Başkanlığına Kadir Kürşat Ocak seçildi.
Kozan Terziler Odası'nın genel kurulanda yapılan seçimde, mevcut başkan Yakup Cihanker ile Ocak yarıştı.
Seçim sonucunda başkanlığı devralan Ocak, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.
Ocak, Kozan terzi esnafı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel