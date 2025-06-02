Kozan'ın Kurtuluşunda Futbol Turnuvası: Cumhuriyet Gençlik Spor Şampiyon
Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Finalde Palmiye Spor'u 1-0 mağlup eden Cumhuriyet Gençlik Spor şampiyon oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen futbol turnuvası sona erdi.
Kozan Belediyesince Varsaklar Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya 28 takım katıldı.
Final maçında Palmiye Spor'u 1-0 yenen Cumhuriyet Gençlik Spor şampiyon oldu.
Karşılaşmayı izleyen Kozan Belediye Başkan Yardımcıları Alev Ataş ve Özgür Çoban, oyuncuları tebrik etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel