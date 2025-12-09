Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şehit Polis Ferdi Özkan Bulvarı'nda Ömer Faruk G'nin kullandığı elektrikli motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ömer Faruk G, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel