Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı - Haberler

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Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin farklı yerlerinde "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında önlemler aldı.

Oluşturulan kontrol noktalarında ekiplerce bin 570 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, 6 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlendi, incelenen 315 araçtan 13'üne 22 bin 416 lira para cezası verildi, 5 araç ise trafikten menedildi.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 tüfek fişeği, 1 tabanca, 7,65 mm. çapında 6 fişek ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 45 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine ruhsatları olmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık, Polis, Adana, Kozan, Güncel, Haberler

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