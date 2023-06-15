Kozan, il olma heyecanı yaşıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il olması açıklaması il olmaya aday ilçeler arasında yer alan Adana'nın Kozan ilçesinde esnaflar ve vatandaşlar tarafından büyük heyecana neden oldu.

1926'da ilden ilçeye dönüştürülen Kozan'ı yeniden il olma heyecanı sardı

Esnaflar Bahçeli'nin açıklaması davul zurna eşliğinde, iş yerlerine Türk bayrağı asarak coşkuyla karşıladı

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, tarihi kentin daha önce il olduğunu ve bu açıklamayla vilayet hakkının geri verilmesi için ilçede büyük bir heyecanlı bekleyişin başladığını kaydetti

ADANA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yılında 100 il olması açıklaması il olmaya aday ilçeler arasında yer alan Adana'nın Kozan ilçesinde esnaflar ve vatandaşlar tarafından büyük heyecana neden oldu. Esnaflar Bahçeli'nin açıklaması davul zurna eşliğinde, iş yerlerine Türk bayrağı asarak coşkuyla karşıladı, Belediye Başkanı Kazım Özgan'da tarihi kentin daha önce il olduğunu ve bu açıklamayla vilayet hakkının geri verilmesi için ilçede büyük bir heyecanlı bekleyişin başladığını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasında il olmayı bekleyen ilçelerin yeniden gündeme gelmesi Kozan'da yaşayan vatandaşlarda büyük heyecana neden oldu. Bahçeli'nin Türkiye'nin yeni yüzyılında gücünü artırarak 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari yapı inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahip olduğunu belirtmesi üzerine Milli mücadele yıllarında verdiği kurtuluş mücadelesi, Osmanlı döneminde sancak olması ve daha önce il olan ve çeşitli nedenlerle bu hakkı elinden geri alınarak Adana'nın ilçesi olan Kozan yeniden il olma ihtimali oraya çıktı.

Çevresinde komşu ilçeler olan Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ve İmamoğlu ilçelerinin tarihten bu yana merkezi olan ve Adana'ya olan uzak mesafesi nedeni ile bir çok dezavantajlar yaşandığını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçelerinin il olması ile birlikte tarih, turizm, tarım, sanayisi ile bölgenin gelişen büyüyen büyük bir merkez olma potansiyeli olduğunu kaydetti.

Geçmiş yıllarda Kozan'ın vilayet hakkının geri verilmesi için kent konseyi ile birlikte yapılan çalışmaların kitapçık ile tüm bakan ve milletvekillerine ulaştırıldığına da dikkat çeken Başkan Özgan 100. yılda Kozan'ın il olacağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gereken desteği vereceğine inandıklarını büyük bir heyecanla bekleyişin sürüdüğünü ifade etti.

"İl olan 1926 yılında Kozan ilçe haline dönüştürülmüş"

Başkan Özgan İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada: "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Kozan Osmanlı'da sancak merkezi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kozan il merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak Kozan Milletvekili. 1926 yılında Kozan kazaya dönüştürülüyor. Böyle bir kadim hakkımız var. İl hakkımızın aslında geri iade edilmesini talep ediyoruz. Daha önceden biz bir kitapçık hazırladık. 2011 yılında bir kitapçık kent konseyi, siyasilerimizle beraber bunu gündeme taşımıştık. Bu kitapçığı tüm milletvekillerimize meclise gönderdik. Hatta Kozan'ın meşhur portakalıyla beraber Ankara gündemine getirdik. Kozan coğrafya olarak da, fiziki olarak da, nüfus olarak da il olmayı hak eden bir ilçe. Saimbeyli Tufanbeyli daha önce Kadirli Osmanlı döneminde sancağa bağlı bir kaza. Kozan bu dediğim özellikle ve il merkezi gibi işlem görüyor. Sanayiden tarıma hep halkımız çevre ilçelerden Kozan'a geliyorlar, ticaret Kozan'da. Kozan il olursa daha güzel yönetilecektir. Kadirli, Osmaniye beşinci, altıncı derecede teşvik alıyor. Ama Kozan'ın da organize sanayi bölgesi var. Maalesef bundan yararlanamıyoruz. Büyük yatırımcı Kozan'a gelemiyor. O yüzden ekonomimiz, turizm işlediğimiz gelişmiyor. Yani bunlar açısından da Kozan'ın İl olması gerekli. Bence hakkı teslim edilmeli. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum Kozan halkının da yüreği var zaten. Kozan il olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz" dedi.

Esnaflardan davul zurnalı heyecanlı bekleyiş

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından büyük heyecan yaşadığını belirten esnaflardan Murat Mercan iş yeri önünde Türk bayrağını dalgalandırarak davul zurna eşliğinde kentin il olma heyecanı yaşadığını söyledi.

Mercan," Davul zurnalı kutlama yaptık. Sayın Devlet Bahçelinin söyleyip te bugüne kadar yapmadığı hiç bir şey olmadı. Bunun gerçekçiliği vardı. Kozan'ın il olması durumunda 100. yılda il olduğu ilk gün burada bin kişilik yemeği bedava dağıtacağız" dedi.

Üniversite öğrencilerinin de bölgede büyük bir heyecan yaşadı. Öğrenciler, Kozan'ın il olması ile öğrenci dostu ve cazip bir kent olacağı ve imkanların artacağı için büyük sevinç yaşayacaklarını ifade etti.