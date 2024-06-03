Kozan Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi
Kozan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin resimleri ve tasarlanan ürünleri yıl sonu sergisinde sergilendi. Sergide ayrıca halk oyunları ve mehteran gösterileri de yapıldı. Kozan Kaymakamı kursiyerlerin eserlerini inceledi ve sohbet etti.
Kozan Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan resimler ve tasarlanan ürünler, yıl sonu sergisinde buluşturuldu.
Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, halk oyunları ve mehteran ekibi gösteri sundu.
Etkinliğe katılan Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı stantları gezdi.
Resimler ve tasarlanan ürünleri inceleyen Arslanköylü, kursiyerlerle sohbet etti.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, sergideki konuşmasında, 38 alanda açtıkları 1173 kursta 16 bin 126 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.